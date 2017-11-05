У центрі Москви поліція затримує людей

Поліція проводить затримання в районі Манежної площі і Тверського бульвару в Москві, перевіряє сумки та документи перехожих.

Як повідомляє "Дождь", за різними даними, у центрі міста затримано до 42 осіб.

Зокрема, фонд Михайла Ходорковскоо "Открытая Россия" повідомляє про 19 затриманих, а "ОВД-Инфо" - про 42.

"Відомо, що в одному автозаку перебувають 42 людини. Кого не затримують, тих доглядають кілька разів поспіль", - зазначено у повідомленні.

На Манежній площі поліція проводить огляд людей. Вхід на станцію "Охотний ряд" закрито.

У Петербурзі поліція оголосила контртерористичну операцію, затримали кілька людей, повідомляє "Ехо Москви".

"Знайшли революціонера. Обшукують. Знайшли піротехніку, протигаз, маску ... Вилучають сокиру. ... Ще одного революціонера затримали. Притисли обличчям до стіни. Чисто за зовнішній вигляд", - зазначає журналіст видання.

Раніше опозиціонер В'ячеслав Мальцев неодноразово заявляв, що 5 листопада 2017 року у Росії відбудеться революція.

Напередодні він повідомив про затримання понад сотню своїх прихильників по всій Росії.

Ещё одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид. pic.twitter.com/4PhjnBEmMF — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Супер подготовленного революционера с пиротехникой и топором задержали. pic.twitter.com/EeGAWoDugA — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59 — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

У ФСБ заявляли, що затримали учасників "законспірованого осередку руху "Артпідготовка" (заборонена в Росії), за даними ФСБ, вони готували підпали адміністративних будівель і нападу на поліцейських 4 і 5 листопада.

Активістів руху затримували у Москві, Красноярську, Краснодарі, Казані, Самарі, Саратові і Томську.

4 листопада у Москві і Підмосков'ї відбулося понад 20 обшуків, пов'язаних з "Артпідготовкою".

Сам Мальцев заявляв, що "Артпідготовка" є YouTube-каналом, а не рухом.