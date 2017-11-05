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У Москві евакуювали людей з Большого театру і торгових центрів - ЗМІ

Неділя, 5 листопада 2017, 17:34

Будівлю Большого театру на Театральній площі, торгові центри і кінотеатри в Москві евакуювали ввечері неділі через анонімні дзвінки про загрозу вибуху.

Про це повідомили російські ЗМІ.

"Після того, як закінчилися наші денні вистави, надійшов такий дзвінок. У нас спектаклі були денні, тому до моменту цього дзвінка вони вже відбулись. Зараз служби перевіряють театр", - пояснили "РБК" в Большом театрі.

Інформацію про те, що театр евакуювали через загрозу вибуху підтвердило джерело російського інформагентства "ТАСС".

"З будівлі на Театральній площі, будинок 1 йде евакуація у зв'язку з загрозою вибуху", - повідомило джерело.

Також, за повідомленням, з будівлі евакуювали 3,5 тисяч чоловік.

У той же час джерело агентства "РИА Новости" також повідомило про дзвінки з загрозою мінування, які надійшли в торговий дім ГУМ, а також готель "Метрополь". Співрозмовник агентства в екстрених службах повідомив, що в результаті з цих будівель довелося евакуювати близько 5 тисяч чоловік.

Крім того, евакуація ввечері проводилася в кінотеатрі "Факел" на сході Москви і в торговому центрі "Дубровка".

Також співробітник кінотеатру "Космік" розповів "РБК", що евакуація проводилася в торговому центрі "Галерея Атлантіс". Крім того, були виведені люди з ТЦ "Атріум" та ТЦ "Дисконт" на вулиці Орджонікідзе.

Джерело агентства "Інтерфакс" розповіло, що понад 500 осіб були виведені з кінотеатру "Космос" на Проспекті миру. Крім того, надійшло анонімне повідомлення про замінування Музею архітектури імені Шусева на вулиці Воздвиженка і в ТЦ "Аеропорт", з якого вивели понад 1 тисячу осіб.

Як відомо, неправдиві анонімні повідомлення в Росії почалися в вересні. Через це в багатьох містах країни були евакуйовані торгові центри, школи, адміністративні будівлі, вузи, кінотеатри, вокзали і аеропорти.

Поки що після перевірки вибухові пристрою не виявляли.

Українська правда

Теми: Росія
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