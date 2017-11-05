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Кількість затриманих у Росії перевищила 400 осіб

Неділя, 5 листопада 2017, 19:30

У Росії поліція затримала 412 осіб на акціях "05.11.17" у Краснодарі, Красноярську, Пермі, Ростові-на-Дону, Саратові, Москві і Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "ОВД - Інфо". 

"У Москві затримали 376, в Петербурзі  - 13, у Ростові-на-Дону у відділенні перебувають 13 осіб, в Краснодарі - 10, троє в Красноярську і два у Пермі", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що у Москві на кілька днів оголошений план "Фортеця" - "збір особового складу, який залучається до припинення захоплення власних об'єктів органів внутрішніх справ і внутрішніх військ".

Захисників затриманих не допускають до місць їх утримання. 

Також повідомляється, що у Санкт-Петербурзі затриманих, яким підкинули зброю, звинувачують у підготовці теракту.

Як відомо, раніше у центрі Москві на Манежній площі правоохоронці затримали понад 260 осіб, згодом стало відомо про затримання неповнолітніх.

Російський опозиціонер В’ячеслав Мальцев заявляв, що 5 листопада мають відбутись акції його прибічників. 

Теми: Росіяакції
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