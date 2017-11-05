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У Києві вболівальники влаштували масову бійку

Неділя, 5 листопада 2017, 20:50

У Києві футбольні вболівальники влаштували масову бійку. 

Як повідомили у столичному главку Нацполіції, участь у конфлікті брали понад 100 осіб.

"О 20:00 надійшло повідомлення про те, що на вул.Василя Касіяна у Голосіівському районі масова бійка. Коли правоохоронці прибули на місце, учасники почали розбігатися в різні боки. Поліцейські затримали близько 30 осіб. Усіх їх доставлять до управління поліціі для надання пояснень", - повідомили у поліції. 

Інформація про потерпілих уточнюється.

Українська правда 

Теми: Київфутболполіція
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