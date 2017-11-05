У Києві вболівальники влаштували масову бійку

У Києві футбольні вболівальники влаштували масову бійку.

Як повідомили у столичному главку Нацполіції, участь у конфлікті брали понад 100 осіб.

"О 20:00 надійшло повідомлення про те, що на вул.Василя Касіяна у Голосіівському районі масова бійка. Коли правоохоронці прибули на місце, учасники почали розбігатися в різні боки. Поліцейські затримали близько 30 осіб. Усіх їх доставлять до управління поліціі для надання пояснень", - повідомили у поліції.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Українська правда