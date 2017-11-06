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Лутковська заявила про порушення прав Колмогорова при його засудженні

Понеділок, 6 листопада 2017, 10:46

Омбудсмен Валерія Лутковська заявляє про порушення прав прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років в'язниці за вбивство людини на посту у 2014 році.

Відповідне клопотання уповноваженого Верховної Ради з прав людини було озвучене під час розгляду касації у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, повідомляють "Українські Новини".

Лутковська наголосила, що офіс омбудсмена проводив моніторинг судового процесу над Колмогоровим і встановив низку порушень його прав.

Зокрема, вона вважає невмотивованим рішення Приморського райсуду проводити розгляд справи прикордонника в закритому режимі.

Також Лутковська наголошує, що суди першої та апеляційної інстанції не викликали і не допитали низку свідків сторони захисту.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.

Захист засудженого просить відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Читайте також: Наказ 200. Дві сторони справи прикордонника Колмогорова

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Теми: Прикордонна службасудвбивствоправа людини
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