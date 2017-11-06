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Адвокати просять звільнити Колмогорова: Його "призначили винним"

Понеділок, 6 листопада 2017, 12:24

Троє адвокатів просять колегію Вищого спецсуду з розгляду кримінальних і цивільних справ припинити провадження у справі прикордонника Сергія Колмогорова в зв'язку з недоведеністю провини і звільнити його в залі суду.

Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що як мінімум захисники просять суд задовольнити касаційну скаргу Колмогорова і відправити справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

Також адвокати просять суд вийти за межі касаційних вимог, закрити кримінальне провадження та звільнити Колмогорова.

Адвокати наголошують, що Колмогорова "призначили винним", оскільки стріляли мінімум четверо військовослужбовців, судячи з типів отворів на обстріляному автомобілі, проте "ніяких претензій до тих, хто стріляв, немає".

За словами захисників, не доведено, що саме Колмогоров застрелив пасажирку обстріляного автомобіля, оскільки немає кулі, що стала причиною смерті жінки.

У свою чергу прокурор наполягав на тому, що Маріуполь – не прифронтове місто, що там не було необхідності відкривати вогонь.


"Місце події – найвіддаленіше від лінії розмежування, ведення бойових дій – це 30-40 км. Жодного пострілу там не було. Того дня оперативна обстановка не порушувалася. Жодних проникнень  не було зафіксовано, ніякої агресії не було", – сказав прокурор в ефірі "Радіо Свобода".

Він не зміг договорити до кінця, оскільки його перервав суддя.

"Судове засідання не закрито, чекаємо просто – зв'язок обірвався з Маріуполем (там сидить мати вбитої - ред.)", – сказав суддя і оголосив технічну перерву.



У залі суду перебуває багато людей, які прийшли підтримати Колмогорова. Також присутні народні депутати.

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Як відомо, Колмогорова звинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року.

15 листопада 2016 року Сергія Колмогорова визнали винним. Йому дали 13 років за умисне вбивство та перевищення службових повноважень.

7 лютого 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив рішення в силі.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службасудвбивствоправа людини
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