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Росіянам не дали відібрати в "Укрзалізниці" півтора мільярди гривень

Понеділок, 6 листопада 2017, 13:20

Російський Сбербанк намагався через суд стягнути з "Укрзалізниці" 1,5 мільярди гривень, але не зміг.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

За її даними, українська "дочка" Сбербанку звернулася до Господарського суду столиці з позовом про стягнення з УЗ півтора мільярди заборгованості за кредитним договором між банком та "Донецькою залізницею" ще у 2011 році. Однак у зв’язку з перебуванням регіонального підприємства у стані припинення банк вирішив безпідставно стягнути заборгованість з "Укрзалізниці".

Зазначається, що Госпсуд 20 березня 2017 року у позові банку відмовив, але той звернувся до Київського апеляційного господарського суду.

"На сьогодні постановою суду апеляційної інстанції, який погодився з доводами столичної прокуратури, апеляційну скаргу банку залишено без задоволення, а рішення Господарського суду - без змін", - зазначили у відомстві.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяРосіябанкисуд
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