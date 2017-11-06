Луценко: Завод Порошенка-Кононенка відкритий для НАБУ і САП

Правоохоронні органи мають ретельно та неупереджено розслідувати справу щодо ПрАТ "Заводу "Кузня на Рибальському", власності нардепа Ігоря Кононенка та президента Петра Порошенка, який підозрюють у причетності до корупційних схем.

Про це заявила представник президента в парламенті та нардеп від БПП Ірина Луценко під час брифінгу.

"Лунали звинувачення ніби завод "Кузня на Рибальському", який належить до управління корпорації депутата Ігоря Кононенка та президента Петра Порошенка, має відношення до якихось корупційних схем. Завод відкритий до слідства органів НАБУ і САПу", - сказала Луценко.

Вона додала, що підприємство уже заявило, що надасть відповідні документи і пояснення НАБУ, що підтверджує "тверду позицію президента щодо розслідувань корупції в Україні".

"Президент як ніхто зацікавлений у відкритому та повному розслідувані будь-яких діянь розкрадання, що чиняться в будь-яких міністерствах, державних органах і підприємствах, а, особливо, в армії. Він буде стояти на тому, щоб такі розслідування були неупереджені, а всі причетні особи, якщо їхня вина буде доведена в суді, були покарані", - заявила Луценко.

Раніше Солом'янський районний суд Києва надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до документів "Заводу "Кузня на Рибальському", в рамках справи про закупівлю бронемашин "Тритон" за завищеними цінами.

Керівництво ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" заявило, що не закуповувало бронемашини "Тритон" по завищеній ціні.