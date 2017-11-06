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Скандальна облава у Львові: повістки вручили 12 молодикам

Понеділок, 6 листопада 2017, 13:46

Військові вручили 12 повісток до військового комісаріату чоловікам призовного віку під час рейду у центрі Львова 4 листопада.

Про це повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко на прес-конференції 6 листопада, передають "Українські новини".

"Це була не облава. Ми розшукували осіб, які ухиляються від військової служби під час призову", - сказав він.

За словами Тищенка, у військового комісаріату була інформація, що в проїзді Крива Липа перебуває один із громадян, які ухиляються від строкової військової служби.

Під час перевірки документів було виявлено ще 11 людей, які ухиляються від служби.

Тищенко спростовує інформацію про те, що військові намагалися тієї ж ночі здійснити перевірку документів в одному з нічних клубів Львова.

Також він додав, що військові не порушили прав громадян, не застосовували до них силу, а лише вручили повістки.

"Криву Липу не перекривали. Нікого не затримували. Ніяких військових у касках і бронежилетах не було", - наголосив головний військовий комісар області.

Він додав, що проведенню операції сприяли співробітники Національної поліції.

Тищенка зауважив, що аналогічні заходи раніше військовий комісаріат проводив на ринку "Шувар", а також у кафе й ресторанах мережі "Локай".

Як повідомлялося, в ніч на 4 листопада у Львові біля нічного клубу "Парадокс" військові та поліція влаштували облаву.

За словами очевидців, перевіряли документи в усіх хлопців призовного віку. Відпускали лише тих, хто має документи або студентський денної форми навчання.

"Українська правда" в Threads

Теми: Львіварміяпризовскандал
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