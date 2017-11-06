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Суд виніс вирок 4 фігурантам захоплення Харківської ОДА в 2014 році

Понеділок, 6 листопада 2017, 16:24
Суд виніс вирок 4 фігурантам захоплення Харківської ОДА в 2014 році

Київський районний суд Харкова визнав винним Сергія Юдаєва в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" в квітні 2014 року, засудив його до восьми років позбавлення волі і звільнив за амністією.

Про це у понеділок повідомляє "МедіаПорт".

Таке рішення оголосила сьогодні суддя Світлана Шмадченко.

Також Сергій Гапонов, Олег Крутов і Денис Левченко, обвинувачені в масових заворушеннях під час захоплення ХОДА в рамках цього ж виробництва, засуджені до п'яти років в'язниці і звільнені від покарання з випробувальним терміном три роки.

Ніхто з обвинувачених провини не визнав. Вироки ще не вступив в силу - сторони можуть його оскаржити.

Увечері 6 квітня 2014 року проросійськи налаштовані активісти захопили будівлю Харківської ОДА.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", під час засідання у понеділок двічі надходили повідомлення про мінування суду. Вдруге повідомлення про мінування надійшло під час оголошення вироку.  

В результаті антитерористичної операції 8 квітня вранці були затримані 65 осіб.

Всім їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Представник Українського східного блоку Єгор Логвинов і проросійський активіст-стриммер Сергій Юдаєв тоді були заарештовані без можливості внесення застави.

Аналогічний запобіжний захід було обрано щодо затриманого пізніше ще одного активіста Спартака Головачова.

На початку червня 2014 року справу було передано в Київський райсуд Харкова.

Теми: ХарківМайданРосія
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