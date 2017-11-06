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Депутат РФ запропонував скасувати документи СРСР про передачу Криму Україні

Понеділок, 6 листопада 2017, 19:22

Депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін заявив, що Москва повинна скасувати акти 1954 року, згідно з якими, півострів Крим передали до складу тодішньої УРСР.

Про це він заявив на пленарному засіданні "Форуму друзів Криму", передає "Радіо Свобода".

"Законодавча влада в країні, яка є продовжувачем і спадкоємцем Радянського Союзу, повинна ухвалити рішення про скасування актів 1954 року, тому що ми втомилися чути, що 2014 року ми забрали чиюсь землю, забрали чиєсь море", - сказав Затулін.

Як відомо, Росія з допомогою антиукраїнської пропаганди в 2014 році анексувала Крим, який мав автономний статус в Україні, і розв'язала збройний конфлікт на Донбасі, який призвів до захоплення частини східної території України.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров розповів, що офіційне визнання Україною автономії кримських татар надасть додаткові аргументи для повернення Криму.

Теми: КримРосіяУкраїна
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