США продовжили санкції проти Ірану від 1979 року ще на рік

Санкції США проти Ірану запроваджені ще у 1979 році продовжено на 1 рік.

Про це йдеться у розпорядженні президента США Дональда Трампа, опублікованому на сайті Білого дому.

Санкції продовжено, як сказано у повідомленні, у зв’язку з надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.

"Наші відносини з Іраном ще не нормалізувались, і процес реалізації угод з Іраном від 19 січня 1981 року триває. З цієї причини оголошений 14 листопада 1979 року стан надзвичайної ситуації та заходи, прийняті на цю дату для вирішення цієї надзвичайної ситуації, повинні продовжувати дію після 14 листопада 2017 року. Відповідно до розділу 202 (d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 USC 1622 (d)), я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію стосовно Ірану", -оголошено у наказі Трампа.

Нагадаємо, у 1979 році радикальні ісламісти в Тегерані здійснили напад на посольство США в Ірані, захопивши заручників. Це призвело до загострення відносин та розриву дипломатичних контактів між двома країнами.

Як повідомлялось, США розширили санкційні списки стосовно Ірану у зв’язку нерозповсюдженням зброї масового ураження та боротьбою з тероризмом.

13 жовтня президент США Дональд Трамп оприлюднив нову стратегію США щодо Ірану, в якій висловив намір ввести нові санкції проти Тегерана і піддав критиці те, як Іран дотримується положень ядерної угоди.

Трамп також анонсував введення санкцій США проти Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, яких він назвав прихильниками міжнародного терору.

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що країна розгляне можливість виходу з ядерної угоди, якщо США продовжать запроваджувати санкції проти Ірану.