Ващиковський: Київ використовує Варшаву

Польща тривалий час безумовно підтримувала Україну, що дуже важливо для безпеки Варшави, однак, останнім часом Польща визнала, що Київ "використовує" її і розраховує, що вона за будь-яких обставин підтримуватиме Україну.

Про це в ефірі Польського радіо "Trojka" заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, пише Укрінформ.

"Донині ми стискали зуби, оскільки, з огляду на нашу військово-політичну доктрину і безпеку, збереження незалежної України є безцінним. Однак ми визнали, що нас використовують, що Україна досить безтурботно дивиться на цю проблему і виходить з розрахунку, що ми безумовно підтримуватимемо безпеку і незалежність України, стоятимемо на її боці у конфлікті з Росією і не вимагатимемо розв'язання двосторонніх проблем - історичних чи освітніх", - заявив Ващиковський.

Він додав, що Польща відкрито говорить: "російська агресія не може бути відмовкою, аби не розв'язувати двосторонніх проблем".

Глава польської дипломатії зауважив, що "кісткою незгоди" у двосторонніх відносинах є історія, "до певної міри" освіта, а також повернення польській громаді в Україні церковного майна - костелів та парафіяльних будинків.

Ващиковський підкреслив, що після візиту до Львова 4-5 листопада він хоче зустрітися з президентом РП Анджеєм Дудою, але "не має для президента оптимістичних новин".

Глава польської дипломатії зазначив, що рішення про те, чи їхати в Україну в середині грудня, Дуда має ухвалити самостійно, "але ситуація є досить складною".

Він також торкнувся питання складання "чорних списків" cеред українців, які, за словами Ващиковського, перешкоджають на адміністративному рівні проведенню польською стороною ексгумацій в Україні, або "носять мундири СС Галичина".

"Я можу сказати, що у випадку однієї особи цю процедуру вже введено в дію. Якщо її буде завершено, то упродовж кількох наступних днів я повідомлю, про кого йдеться", - підкреслив Ващиковський.

Польський міністр також торкнувся питання переговорного процесу навколо врегулювання конфлікту на сході України. Він зауважив, що Польщі немає в жодному форматі переговорів по Донбасу, але якщо Україна намагатиметься вирішити конфлікт у ширшому колі, то Польща є в "розпорядженні" України.

Глава МЗС РП зазначив, що три роки тому Україна у переговорному процесі щодо Донбасу зробила ставку на Францію та Німеччину, але зараз ці країни зайняті своїми проблемами. Тому, на його переконання, українці повинні думати, "як зберегти адвокатів своєї незалежності і цю дилему вони мають розв'язати самостійно".

Раніше Ващиковський заявив, що Польща вже дуже давно виступила з власними ініціативами для співпраці з Україною, тепер чекає на кроки з боку Києва.