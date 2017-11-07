У Києві залили цементом Вічний вогонь – довелося його розібрати

У ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.

Повідомлення про пошкоджений Вічний вогонь надійшло на диспетчерську лінію 102 у вівторок вранці, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Поліція одразу прибула на місце події.

"Було виявлено 8 відер, в яких, скоріш за все, порушники принесли розчин цементу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", співробітники "Київгазу" чистять Вічний вогонь.

Вічний вогонь залили цементом Тут і далі фото Євгена Руденка, УП

Станом на 10:30 вони розібрали конструкцію.

Співробітники Співробітники "Київгазу" чистять Вічний вогонь"Київгазу" чистять Вічний вогонь

Заступник голови КМДА Олексій Резніков заявив, що "подібні акти вандалізму – ганебний приклад неповаги до історії та пам’яті героїв".

Вічний вогонь довелося розібрати

"Впевнений, що вандалам не уникнути відповідальності. Ми сподіваємось, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили. І всі міські служби, які будуть потрібні, сприятимуть цьому, а записи з камер відеонагляду допоможуть встановити особи злочинців", – додав він.

фото Євгена Руденка, УП

Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту, його причини поки невідомі.

На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, кінологи та газова служба.

Як відомо, 7 листопада – сота річниця Жовтневої революції (перевороту, який відбувся 25 жовтня 1917 року у царській Росії й привів до влади більшовиків).

Меморіал Вічної Слави на Печерських пагорбах у Києві присвячений загиблим у Другій світовій війні. Комплекс із обеліска, могили Невідомого солдата з Вічним вогнем, а також алеї з 34 могилами загиблих воїнів відкрили 60 років тому – 6 листопада 1957 року.