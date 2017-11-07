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У Києві залили цементом Вічний вогонь – довелося його розібрати

Вівторок, 7 листопада 2017, 08:54
У Києві залили цементом Вічний вогонь – довелося його розібрати
espreso.tv

У ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.

Повідомлення про пошкоджений Вічний вогонь надійшло на диспетчерську лінію 102 у вівторок вранці, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Поліція одразу прибула на місце події.

"Було виявлено 8 відер, в яких, скоріш за все, порушники принесли розчин цементу", – йдеться у повідомленні.

 
Юрій Ступень/Громадське

Як повідомляє кореспондент "Української правди", співробітники "Київгазу" чистять Вічний вогонь.

Вічний вогонь залили цементом
Вічний вогонь залили цементом
Тут і далі фото Євгена Руденка, УП

Станом на 10:30 вони розібрали конструкцію.

Співробітники Співробітники
Співробітники Співробітники "Київгазу" чистять Вічний вогонь"Київгазу" чистять Вічний вогонь

Заступник голови КМДА Олексій Резніков заявив, що "подібні акти вандалізму – ганебний приклад неповаги до історії та пам’яті героїв".

Вічний вогонь довелося розібрати
Вічний вогонь довелося розібрати

"Впевнений, що вандалам не уникнути відповідальності. Ми сподіваємось, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили. І всі міські служби, які будуть потрібні, сприятимуть цьому, а записи з камер відеонагляду допоможуть встановити особи злочинців", – додав він.

 
фото Євгена Руденка, УП

Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту, його причини поки невідомі.

На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, кінологи та газова служба.

Як відомо, 7 листопада – сота річниця Жовтневої революції (перевороту, який відбувся 25 жовтня 1917 року у царській Росії й привів до влади більшовиків).

Меморіал Вічної Слави на Печерських пагорбах у Києві присвячений загиблим у Другій світовій війні. Комплекс із обеліска, могили Невідомого солдата з Вічним вогнем, а також алеї з 34 могилами загиблих воїнів відкрили 60 років тому – 6 листопада 1957 року.

Олена Рощенко, Євген Руденко, УП
Теми: Київісторія
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