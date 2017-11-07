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Російського журналіста не пустили в Україну: заборона на 5 років

Вівторок, 7 листопада 2017, 10:35

Служба безпеки України не пустила і заборонила в'їзд в країну на 5 років російському журналісту, працівнику державної пропагандистської інформагенції РФ Захару Виноградову.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" речник СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки України заборонила йому в'їзд на 5 років", – сказала вона.

Гітлянська нагадала, що СБУ ухвалює рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства відповідно до ст. 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" в інтересах забезпечення національної безпеки України.

"Рішення про заборону в'їзду в Україну приймається, якщо є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, про факт вчинення ним суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його здійснення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення та розкриття якого є в компетенції СБ України", – зазначила вона.

 

Раніше російське видання РИА Новости повідомило, що їх співробітника, який працює оглядачем в редакції сайту www.ria.ru, о 6 ранку висадили з поїзда Москва - Одеса в Конотопі під час перевірки документів.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІСБУ
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