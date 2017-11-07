Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВРП дозволила арештувати голову Госпсуду Сумщини через хабар

Вівторок, 7 листопада 2017, 11:35

Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою Олександра Коваленка, який донедавна обіймав посаду судді Господарського суду Сумської області

Про це ВРП повідомляє 7 листопада.

До подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури долучено копії матеріалів на доказ провини судді – і ВРП дала згоду на утримання Олександра Вікторовича Коваленка під вартою.

 

Раніше суддю Олександра Коваленка звільнили з посади голови Господарського суду Сумської області після корупційного скандалу.

Як повідомляє прес-служба Госпсуду Сумщини, 5 листопада загальні збори суддів розглянули й задовольнили заяву Коваленка про звільнення.

У заяві суддя стверджує, що спецслужби влаштували проти нього "провокацію" 1 листопада.

 

Того дня Служба безпеки України заявила про викриття на хабарі голови Сумського госпсуду. За даними відомства, суддя через посередника вимагав від бізнесмена понад 26 тисяч доларів за вирішення земельного питання, а отримані гроші зловмисники одразу міняли на іноземну валюту.

 
СБУ

2 листопада детективи Національного антикорупційного бюро повідомили голові Господарського суду Сумської області про підозру у вчиненні злочину за ч.4 ст. 368 ККУ.

3 листопада до Вищої Ради правосуддя спрямували клопотання про надання згоди на тримання судді під вартою.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
sumy.today

Коваленко запевняє, що його звільнення не є визнанням провини і що він буде захищати свою репутацію у суді.

Олена Рощенко, УП
Теми: судхабарСумиСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Ухвалено закон щодо Конституційного суду, необхідний для вступу України в ЄС
Зрадники Феміди: хто з українських суддів перейшов на бік ворога
Генпрокурор Костін підтвердив, що США планують передати дані про воєнні злочини РФ у Гаагу
Останні новини
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
Усі новини...
Реклама: