ВРП дозволила арештувати голову Госпсуду Сумщини через хабар
Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою Олександра Коваленка, який донедавна обіймав посаду судді Господарського суду Сумської області
Про це ВРП повідомляє 7 листопада.
До подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури долучено копії матеріалів на доказ провини судді – і ВРП дала згоду на утримання Олександра Вікторовича Коваленка під вартою.
Раніше суддю Олександра Коваленка звільнили з посади голови Господарського суду Сумської області після корупційного скандалу.
Як повідомляє прес-служба Госпсуду Сумщини, 5 листопада загальні збори суддів розглянули й задовольнили заяву Коваленка про звільнення.
У заяві суддя стверджує, що спецслужби влаштували проти нього "провокацію" 1 листопада.
Того дня Служба безпеки України заявила про викриття на хабарі голови Сумського госпсуду. За даними відомства, суддя через посередника вимагав від бізнесмена понад 26 тисяч доларів за вирішення земельного питання, а отримані гроші зловмисники одразу міняли на іноземну валюту.
2 листопада детективи Національного антикорупційного бюро повідомили голові Господарського суду Сумської області про підозру у вчиненні злочину за ч.4 ст. 368 ККУ.
3 листопада до Вищої Ради правосуддя спрямували клопотання про надання згоди на тримання судді під вартою.
Коваленко запевняє, що його звільнення не є визнанням провини і що він буде захищати свою репутацію у суді.