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"Північний потік-2" заплатив мільйон доларів за уникнення санкцій

Вівторок, 7 листопада 2017, 11:39
Північний потік-2 заплатив мільйон доларів за уникнення санкцій

Компанія Nord Stream-2 AG заплатила лобістам 930 тисяч доларів за допомогу в протидії американським санкціям.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Битва за "Північний потік". Лобістська війна України і Росії".

Повідомляється, що гроші від "Північного потоку-2" отримали чотири лобістські американські компанії, зокрема Roberty Global, Сapitol Counsel, Hawksbill Group та SMW PARTNERS, фірма колишнього конгресмена Джона Свіні.

 

За даними авторів матеріалу, лобісти зобов’язалася протистояти "потенційним фінансовим санкціям" на початку липня 2017-го – за кілька тижнів до презентації законопроектів у Сенаті.

У статті нагадують, що американські санкції щодо трубопроводу сформульовано одним абстрактним реченням:

"Продовжувати протистояти трубопроводу "Північний потік-2", з огляду на його шкідливий вплив на енергетичну безпеку Європейського Союзу, розвиток ринку газу в Центральній і Східній Європі та енергетичні реформи в Україні".

Як повідомлялося, будівництво російським "Газпромом" нового газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море завдасть Україні значних збитків, які можуть становити до 3% валового внутрішнього продукту.

Українська правда

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Теми: РосіяЄвропагазсанкції
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