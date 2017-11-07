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В НАБУ заперечують підготовку підозри Севостьяновій

Вівторок, 7 листопада 2017, 12:04

В Національному антикорупційному бюро спростовують інформацію про намір вручити підозру першому заступнику міністра юстиції Наталії Севостьяновій.

Про це "Українській правді" повідомили в НАБУ 7 листопада.

Щодо інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру першому заступнику міністра юстиції Наталі Севостьяновій в НАБУ зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Вкотре наголошуємо, що внесення відомостей до ЄРДР не може бути підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення. Відповідно до чинного законодавства України особа вважається невинуватою до моменту набрання чинності обвинувального вироку суду стосовно неї", – наголошують у НАБУ.

"Наполегливо просимо ЗМІ та інші зацікавлені сторони утримуватись від спекуляцій на цю тему", – резюмується в коментарі.

Як відомо, раніше співрозмовник УП у "Народному фронті" заявляв, що НАБУ збиралося вручити підозру першому заступнику міністра юстиції Наталії Севостьяновій 3 листопада, однак через невідомі причини цього не зробило.

Українська правда
Теми: Народний фронтНАБУ
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