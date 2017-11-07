Інтереси "Нафтогазу" лобіював урядовець Трампа

Лобістом НАК "Нафтогаз України" виступав Вільям Браян, який вже більше 8 років працює в американському уряді.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Битва за "Північний потік". Лобістська війна України і Росії".

За даними УП, Браян є президентом компанії Energy Group при американській ValueBridge. Остання була лобістом української державної компанії. Тривало це менше місяця, до середини березня 2017 року.

За організацію зустрічей із політиками та представниками медіа американські лобісти отримали 18,7 тисяч доларів від дочірньої структури "Нафтогазу" – компанії "Укргазвидобування".

Саме Браян відкривав 7 березня презентацію української делегації з "Нафтогазу" в американському місті Хьюстон під час міжнародної енергетичної конференції CERA Week.

На презентації також виступали голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко та уповноважений з роботи з органами державної влади "Нафтогазу" Вадим Гламаздін.

За інформацією УП, 8 років поспіль Вільям Браян працював у Департаменті енергетики США, останнім часом – як старший радник Управління міжнародних справ. Наприкінці травня 2017-го Браян отримав посаду радника з питань науки та техніки Секретаріату Департаменту внутрішньої безпеки США.

Новоспечений урядовець Трампа проігнорував запит УП, що стосується його контактів з американськими посадовцями та представниками медіа на користь "Нафтогазу" за кілька місяців до ухвалення санкцій США проти Росії.

Українська правда