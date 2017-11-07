ЦПК хоче розслідування щодо Гелетея і його охоронців

Громадська організація "Центр протидії корупції" звернулася до Адміністрації президента України з проханням розслідувати діяльність начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея.

Про це йдеться у повідомленні проекту "Радіо свобода".

Зокрема, йдеться про залучення ним підлеглих для обслуговування власного ювілею та у приватних цілях.

Юристи організації звертають увагу на те, що 28 серпня під час святкування ювілею Валерія Гелетея військовослужбовці УДО "були задіяні не задля виконання завдань із забезпечення безпеки, а в якості обслуговуючого цей захід персоналу", йдеться у зверненні, зокрема звіряли списки гостей, приймали квіти і подарунки від них, відчиняли двері при виході з авто.

ЦПК 724 АП 13 10 17 (PDF)

ЦПК 724 АП 13 10 17 (Text) ​

Окрім того, у ЦПК звертають увагу на те, що військовослужбовець УДО Олександр Зубко фактично виконував функції особистого водія членів родини Гелетея.

Як відомо, раніше журналісти "Схем" у своєму розслідуванні стверджували, що Гелетей систематично використовує державних охоронців для виконання приватних доручень своєї родини.

Також журналісти заявили, що працівники УДО обслуговували весілля сина генпрокурора Юрія Луценка.