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Аваков пояснив обмеження в'їзду до Києва

Вівторок, 7 листопада 2017, 15:17
Аваков пояснив обмеження в'їзду до Києва

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснює обмеження в'їздів до Києва з усіх напрямків дією спеціального режиму антитерористичної безпеки.

Про це він сказав "Українським новинам" у вівторок.

"Спецрежим антитерористичної безпеки йде вже тиждень", – пояснив глава МВС обмеження у в'їзді.

Аваков не уточнив, як довго такий режим триватиме.



Раніше "Українські новини" писали про великі затори при в'їзді в місто і в самій столиці.

Агентство зібрало реакцію в соцмережах. Користувачі повідомляли, що обмеження руху автомобілів на в'їзді в місто пов'язані з перевірками авто – щоб не ввозили зброю і вибухівку. Однак за яким принципом перевіряють машини, не уточнювалося.

Як повідомлялося, поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів.

Теми: транспортполіція
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