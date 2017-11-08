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Євробачення-2018: опублікували список учасників

Середа, 8 листопада 2017, 00:53
Євробачення-2018: опублікували список учасників
Eurovsison

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2018 у Португалії оголосили список із 42 учасників конкурсу, серед них - Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

У Лісабоні виступлять представники Австралії, Австрії, Азербайджану, Албанії, Вірменії, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Греції, Грузії, Данії, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Ірландії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Росії, Румунії, Сан-Марино, Сербії, Словенії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чорногорії, Чехії, Швейцарії, Швеції і Естонії.

Організатори також представили логотип конкурсу, який нагадує морську мушлю, та офіційний девіз - "Всі на борт!".

Повідомляється, що цей девіз має нагадувати про особливе розташування Португалії, яка пов'язує Атлантичний океан з рештою Європи.

Як відомо, на Євробаченні-2017 у Києві перемогу здобув португалець Сальвадор Собрал із композицією "Amar Pelos Dois"

Теми: ЄвробаченняПортугалія
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