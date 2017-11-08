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Transparency International закликає Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд

Середа, 8 листопада 2017, 01:54
Transparency International закликає Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд
ВВС

Міжнародна громадська організація Transparency International закликає українського президента Петра Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Transparency International Україна закликає президента України невідкладно подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про створення Вищого антикорупційного суду", - йдеться в заяві.

"Організація переконана, що основою для президентського законопроекту повинні стати напрацювання групи експертів із врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, що були представлені у її висновку 6 листопада", - також наголошує TI Україна.

Крім цього, організація закликає парламент підтримати законопроект після його внесення.

Як відомо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що Порошенко може подати законопроект про антикорупційний суд за два тижні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судПорошенкоВерховна Рада
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