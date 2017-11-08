Transparency International закликає Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд

Міжнародна громадська організація Transparency International закликає українського президента Петра Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Transparency International Україна закликає президента України невідкладно подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про створення Вищого антикорупційного суду", - йдеться в заяві.

"Організація переконана, що основою для президентського законопроекту повинні стати напрацювання групи експертів із врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, що були представлені у її висновку 6 листопада", - також наголошує TI Україна.

Крім цього, організація закликає парламент підтримати законопроект після його внесення.

Як відомо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що Порошенко може подати законопроект про антикорупційний суд за два тижні.