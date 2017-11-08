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Twitter удвічі збільшив кількість символів у повідомленнях

Середа, 8 листопада 2017, 03:59

Мережа мікроблогів Twitter збільшує дозволений обсяг одного повідомлення до 280 символів.

Про це повідомляє офіційний блог соцмережі.

"Ми побачили, що люди, які мали використовувати в повідомленні більше 140 символів, твітили легше і частіше", - наголосили творці сервісу.

При цьому, повідомлення китайською, японською та корейською мовами і надалі міститимуть максимум 140 символів - ці мови, за словами розробників, дозволяють висловити думку меншим числом символів.

Як відомо, раніше Twitter заборонив розміщувати рекламу на своїй платформі російським пропагандистським каналам Russia Today і Sputnik.

Теми: соцмережі
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