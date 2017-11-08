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У Криму пройшли обшуки у декількох кримських татар

Середа, 8 листопада 2017, 07:36
У Криму пройшли обшуки у декількох кримських татар

В анексованому Криму окупаційна влада в середу вранці проводить обшуки в активістів у декількох населених пунктах.

Про це повідомляє "Кримская солидарность" у Facebook.

"У Бахчисараї вчергове проходить обшук. Цього разу під прицілом уваги силовиків опинився Сейтумеров Сейтумер – громадський активіст і громадський працівник", – йдеться у повідомленні.

Сейтумеров працює адміністратором у кафе Салачик, яким володіє затриманий 11 жовтня Асанов Марлен (Сулейман).

Сейтумерова забрали в поліцію Бахчисарая.

Адвокат намагається потрапити до нього. На обшук у будинку Сейтумерова адвоката не допускали .

Крім того, в місті Старий Крим пройшов обшук у будинку ще одного активіста – Алімдара (Руслан за паспортом) Белялова. Силовики поїхали, вилучивши телефони на експертизу. Активіста не забирали. За словами Белялова, всі учасники обшуку – не місцеві.



Після обшуку Белялов виявив зникнення 3000 доларів і 60 000 рублів. "Просто забрали, без протоколів та іншої бюрократії", – йдеться у повідомленні.



Ще один обшук пройшов у селищі Зарічне Сімферопольського району в домівці Кантімірова Ельдара. У нього теж вилучили телефони і ноутбук.

За даними "Кримської солідарності", усі, крім Сейтумерова, вже не обмежуються у вільному пересуванні, обшуки в їхніх домівках завершено.

Тим часом, 5-х працівників громадського харчування, які працевлаштовані у Алімдара Белялова, доставили в райвідділ "для бесіди".



Крім того, повідомляють про обшук у смт. Кіровське по вулиці Шкільна.

В смт. Кіровське пройшов обшук у голови Меджлісу Екрем Абдульватова.



У силовиків була постанова суду.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримФСБанексіякримські татариправа людини
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