НАЗК просить Гриневич розібратися з 2 директорами, що працюють з родичами

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло порушення етичної поведінки та потенційний конфлікт інтересів у роботі ректора Одеської національної академії харчових технологій Богдана Єгорова і директора Краматорського вищого професійного училища Михайла Купрікова.

Про це йдеться у повідомленні відомства у середу.

Вказується, що через це НАЗК прийняло рішення про внесення двох приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону міністру освіти і науки Лілії Гриневич.

"Встановлено, що Богдан Єгоров, перебуваючи на посаді ректора Одеської національної академії харчових технологій, має неврегульований потенційний конфлікт інтересів, зумовлений перебуванням у його підпорядкуванні близьких йому осіб", - повідомили в НАЗК.

Водночас, як повідомили у відомстві, "у Михайла Купрікова наявний приватний інтерес, зумовлений сімейними стосунками з рідною донькою, що є ознаками потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер".

"Зазначені обставини можуть вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття посадовцями рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання відповідних службових повноважень", - заявили в НАЗК.

Згідно з приписами, НАЗК вимагає провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, і розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Українська правда