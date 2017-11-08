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Окупований Донбас поки може бути частиною тільки України – Дейнего

Середа, 8 листопада 2017, 13:03

На сьогодні так звані "ДНР" і "ЛНР" можуть бути тільки частиною України, ні про яку інтеграцію в Росію або незалежність поки не може бути мови, оскільки цього не підтримує світова спільнота.

Про це в ефірі одного з сепаратистських каналів заявив так званий в.о. міністра закордонних справ у так званій "ЛНР" Владислав Дейнего.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи приймає він ідею збереження територіальної цілісності України, Дейнего сказав, що поки інших варіантів розвитку подій немає.

"У рамках Мінських угод ми взяли на себе певні зобов'язання. Тому тут якраз завдання всю логіку процесу вибудовувати виходячи з того, що території Луганської та Донецької народних республік повинні мати повну самостійність в рамках держави Україна.

Нам потрібно вийти на цей рівень взаємодії з Києвом, а вже після цього вирішувати, як буде розвиватися доля республік далі", - сказав представник бойовиків.

Він підкреслив, що це потрібно для того, щоб отримати "визнання європейське, визнання світове і так далі".

Дейнего додав, що розуміє, що це може комусь не подобатися.

"Відверто кажучи, я теж не прихильник цієї позиції, проте, іншого механізму не існує на сьогодні", - повідомив він.

За словами Дейнеги, так звані "ДНР" і "ЛНР" не можуть протистояти всій світовій спільноті.

"Світова спільнота не сприймає таких випадів, і відповідно буде застосовувати і силові методи, для того щоб запобігти таким діям", - додав так званий в.о. міністра.

"Для того, щоб зважали на нашу думку щодо самовизначення, щодо перспектив життя республіки, необхідно для початку досягти можливості повноцінного діалогу з тими, чия думка для нас є істотною в цьому питанні", - підсумував представник бойовиків.

Як відомо, Мінські домовленості, перш за все, передбачають відновлення територіальної цілісності України.

Теми: Донбасокупація
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