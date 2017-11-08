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Через ескалацію з Польщею Порошенко скликає надзвичайне засідання

Середа, 8 листопада 2017, 15:37
Через ескалацію з Польщею Порошенко скликає надзвичайне засідання
АП

Глава держави Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі з метою запобігання подальшої ескалації напруги між двома країнами.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади на адресу України та її керівництва, що лунають останнім часом, викликають серйозне занепокоєння та не можуть залишатися без належного реагування", – зазначається в повідомленні.

Зазначається, що Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів задля зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща, та щоб уникнути подальшу ескалацію напруги.

Як відомо, консультаційний комітет є дорадчим органом, що покликаний сприяти реалізації домовленостей між главами обох держав, спрямованих на поглиблення дружніх стосунків між Україною і Республікою Польща, який очолюють зовнішньополітичні радники президентів.

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Як відомо, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський під час візиту до  Львова відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького".

Главі польського МЗС не сподобалося, що директор музею вважає, що у 1918 році Польща окупувала Західну Україну.

5 листопада також Вітольд Ващиковський заявив у Львові представникам польських медіа, що Польща очікує від України реальних кроків щодо українсько-польського примирення у питаннях спільного історичного минулого.

Нещодавно Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаПорошенко
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