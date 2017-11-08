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Бойовики обстрілювали усі напрямки, є загиблий і поранений

Середа, 8 листопада 2017, 18:54

Від опівночі російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли українських опорних пунктів фактично уздовж усієї лінії розмежування. Внаслідок протистояння один боєць загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 8 листопада 2017 року.

"Так, неподалік Донецька окупанти випустили щонайменше 16 мін калібру 82-міліметри по оборонцях Авдіївки та Пісків. Крім того, озброєння БПМ ворог застосовував біля Зайцевого", - йдеться у повідомленні.

Близько опівдня, унаслідок вогневого протистояння з противником отримав смертельне поранення один український військовослужбовець.

"На Луганському напрямку під вогнем зі 120-міліметрових мінометів опинились укріплення сил АТО на околицях Кримського. Також двічі під обстріли загарбників потрапили підступи до Трьохізбенки", - повідомляють у прес-центрі.

Близько 10 години ранку у результаті вогневої провокації із застосуванням гранатометів, отримав поранення боєць ЗСУ.

"На Приморському напрямку бойовики застосовували протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а озброєння БМП неподалік Водяного", - зазначили у прес-центрі.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 6 разів вогнем із піхотного озброєння примушували ворога до миру.

Теми: ДонбасвійнаАТОРосія
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