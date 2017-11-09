У Київраді люди з пляшками напали на охорону

Люди з пластиковими пляшками в руках влаштували бійку в будівлі Київської міської ради.

Про це повідомляють "Українські новини".

За даними агентства, близько 11:20 в будівлі Київради на першому поверсі невідомі розбили скло в колонній залі і кинулися на охорону з пластиковими пляшками.

На даний момент в акції беруть участь близько 400 осіб.

Активісти вимагають виділення земельної ділянки під кооператив на Троєщині.

Зараз Київська міська рада проводить засідання.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", депутати під час консультацій з учасниками протесту запропонували поставити їх питання на розгляд Київської міської ради як позачерговий. Активісти пройдуть в зал сесійних засідань.

Також відомо як мінімум про одного постраждалого в результаті штовханини, що супроводжувала прорив протестувальників до Київради. Потерпілому вже надають медичну допомогу.

Пізніше, за даними агентства, протестуючі вкладники довгобудів припинили блокувати будівлю Київської міської адміністрації.

Активісти залишили будівлю після того, як депутати Київської міськради задовольнили їхню вимогу, зокрема дали згоду на розробку проекту будівництва.

Основну частину протестувальників становили мешканці та вкладники "ЖК Перлина Троєщини" та інші вкладники "об'єктів Войцеховського".

Один з мешканців "ЖК Перлина Троєщини" повідомив журналістам, що основні вимоги протестуючих полягали в тому, щоб депутати проголосували проект рішення про відведення земельної ділянки для будівництва житлового будинку, а також щоб Госгеокадастр розглянув питання цих жителів, зокрема про узгодження питань будівництва.

За його словами, перша і друга черга будівництва вже здані в експлуатацію, проте третя не може розпочатися через відсутність дозволу на будівництво.

"Ми вже два роки цього чекаємо і сподіваємося, що навесні вже почнемо будуватися. Люди заплатили майже 100% вартості. Пан Войцеховський живе собі спокійно, ніхто його ще не посадив до в'язниці, хоча він пограбував стільки людей", - додав активіст.

Як відомо, у грудні 2016 року Генпрокуратура направила до суду кримінальне провадження щодо забудовника Анатолія Войцеховського, підозрюваного у скоєнні низки кримінальних злочинів і створенні організованої злочинної групи.