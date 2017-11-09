Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шуфрич вступив до партії Рабіновича

Четвер, 9 листопада 2017, 12:47

Народний депутат з "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич вступив до лав партії "За життя", заснованої його колегою по фракції Вадимом Рабіновичем.

Про це пише у Facebook прес-служба Шуфрича.

"Я прийняв запрошення Вадима Рабіновича вступити в партію "За життя", яке було озвучене ним вже давно і реалізоване сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Шуфрич висловив упевненість, що разом з Рабіновичем зробить "краще і більше для єдності України та миру в нашій державі".

"Дякую всім за пройдений разом шлях!" - резюмував він.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ШуфричРабіновичпартіїВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Шуфрич
Журналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича
"Жесту доброї волі" від Шуфрича не буде. Що робити парламенту?
Шуфрич розповів, як в перші дні війни з "невеликим загоном" готувався захищати Раду
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: