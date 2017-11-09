Шуфрич вступив до партії Рабіновича

Народний депутат з "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич вступив до лав партії "За життя", заснованої його колегою по фракції Вадимом Рабіновичем.

Про це пише у Facebook прес-служба Шуфрича.

"Я прийняв запрошення Вадима Рабіновича вступити в партію "За життя", яке було озвучене ним вже давно і реалізоване сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Шуфрич висловив упевненість, що разом з Рабіновичем зробить "краще і більше для єдності України та миру в нашій державі".

"Дякую всім за пройдений разом шлях!" - резюмував він.