У російському Іжевську обвалився під'їзд багатоповерхівки

У Росії в місті Іжевську обрушилася частина багатоквартирного житлового будинку на вулиці 10 років Жовтня.

У соціальних мережах припускають, що причиною став вибух газу, зазначає "Коммерсантъ".

За інформацією очевидців, зруйнувався один під'їзд - 32 квартири.

З місця події в Іжевську евакуйовано близько 500 осіб, повідомив глава Удмуртії Олександр Бречалов.



Глава регіону підтвердив загибель однієї людини в результаті НП.



Джерело російського "Інтерфаксу" в екстрених службах повідомляло про дві жертви обвалу. У свою чергу, представник оперативного штабу повідомив агентству, що в зруйнованому вибухом під'їзді проживало 98 осіб.



В Ижевске взорвался жилой дом. Фото сделал брат 10мин назад. Ещё нет в новостях pic.twitter.com/snsHp2cYA8 — Mikhail Vershinin (@Mikki_Versh) November 9, 2017

Коммерсантъ

Очевидці повідомляють, що з-під завалів чути крики людей.

У прес-службі уряду Удмуртії повідомили, що попередня версія обвалення - вибух побутового газу.



За фактом обвалення порушено кримінальну справу.

Пізніше в мережу виклали відео, на якому зафіксовано момент вибуху.