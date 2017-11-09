У російському Іжевську обвалився під'їзд багатоповерхівки
У Росії в місті Іжевську обрушилася частина багатоквартирного житлового будинку на вулиці 10 років Жовтня.
У соціальних мережах припускають, що причиною став вибух газу, зазначає "Коммерсантъ".
За інформацією очевидців, зруйнувався один під'їзд - 32 квартири.
З місця події в Іжевську евакуйовано близько 500 осіб, повідомив глава Удмуртії Олександр Бречалов.
Глава регіону підтвердив загибель однієї людини в результаті НП.
Джерело російського "Інтерфаксу" в екстрених службах повідомляло про дві жертви обвалу. У свою чергу, представник оперативного штабу повідомив агентству, що в зруйнованому вибухом під'їзді проживало 98 осіб.
В Ижевске взорвался жилой дом. Фото сделал брат 10мин назад. Ещё нет в новостях pic.twitter.com/snsHp2cYA8— Mikhail Vershinin (@Mikki_Versh) November 9, 2017
Очевидці повідомляють, що з-під завалів чути крики людей.
У прес-службі уряду Удмуртії повідомили, що попередня версія обвалення - вибух побутового газу.
За фактом обвалення порушено кримінальну справу.
Пізніше в мережу виклали відео, на якому зафіксовано момент вибуху.