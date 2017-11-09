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У російському Іжевську обвалився під'їзд багатоповерхівки

Четвер, 9 листопада 2017, 15:48

У Росії в місті Іжевську обрушилася частина багатоквартирного житлового будинку на вулиці 10 років Жовтня.

У соціальних мережах припускають, що причиною став вибух газу, зазначає "Коммерсантъ".

За інформацією очевидців, зруйнувався один під'їзд - 32 квартири.

З місця події в Іжевську евакуйовано близько 500 осіб, повідомив глава Удмуртії Олександр Бречалов.

Глава регіону підтвердив загибель однієї людини в результаті НП.

Джерело російського "Інтерфаксу" в екстрених службах повідомляло про дві жертви обвалу. У свою чергу, представник оперативного штабу повідомив агентству, що в зруйнованому вибухом під'їзді проживало 98 осіб.

 
Коммерсантъ

Очевидці повідомляють, що з-під завалів чути крики людей.

У прес-службі уряду Удмуртії повідомили, що попередня версія обвалення - вибух побутового газу.

За фактом обвалення порушено кримінальну справу.

Пізніше в мережу виклали відео, на якому зафіксовано момент вибуху.

Теми: Росіянадзвичайна подія
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