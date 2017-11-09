В ДФС обшуки у відповідь на арешт 450 млн одеського контрабандиста - джерело

У Департаменті по організації боротьби з митними правопорушеннями ДФС почалися обшуки.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в Державній фіскальної службі.

"Кримінальне провадження розпочато в кінці минулого тижня після того, як ДФС публічно відзвітувала про спільну з НАБУ операцію. В її результаті були арештовані 450 мільйонів гривень, що належать одеському контрабандисту, який контролює значну частину ринку мінімізації митних платежів", - заявило джерело.

"Нас попереджали про те, що він скоро "передасть привіт" і нам потрібно бути готовими до силових дій", -додав він.

Раніше Державна фіскальна служба разом з НАБУ в результаті спільних дій в кінці минулого тижня заарештували 450 мільйонів гривень, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один з найвідоміших контрабандистів України.

Очолювана ним одеське злочинне угруповання створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки і т.д.). Постачанням товару з Китаю займалися аналогічні фірми-прокладки.

Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів.

Раніше директор департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС Василь Поїзд заявив про те, що одеський контрабандний клан почав проти нього відкриту війну.

"Все це виходить від людей, яким ми останні місяці почали перекривати їх схеми і можливості нелегального ввезення товарів - одягу, взуття, тканини", - сказав Поїзд.