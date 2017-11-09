Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заборона В’ятровичу на в’їзд до Польщі поки не підтверджена - посол

Четвер, 9 листопада 2017, 19:42
Заборона В’ятровичу на в’їзд до Польщі поки не підтверджена - посол

Офіційного підтвердження  заборони голові Інституту національної пам’яті України Володимиру В’ятровичу на в’їзд до Польщі наразі немає.  

Про це повідомив кореспондентові "Укрінформу" посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Європейська правда.

"У нас немає офіційного підтвердження, що голові Інституту національної пам’яті України заборонено в'їзд до Польщі",- заявив Дещиця.

Він додав, що українські дипломати намагаються з'ясувати це питання.

Інше джерело неофіційно повідомило агентству, що поки що інформація стосовно заборони В’ятровичу в'їжджати до Польщі не підтверджується.

Нагадаємо, польське видання Dziennik із посиланням на джерела повідомило, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Сам Володимир В’ятрович у коментарі "Європейській правді" повідомив, що офіційного повідомлення про заборону на в’їзд до Польщі у нього немає.

Теми: Польщазаборона
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Польща
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: