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Справи причетних до розгону студентів на Майдані не розглядаються - Горбатюк

Четвер, 30 листопада 2017, 23:46
Справи причетних до розгону студентів на Майдані не розглядаються - Горбатюк

На сьогодні по подіях 30 листопада 2013 року відкрито десятки проваджень, але справи за цими епізодам не мають вироків. 

Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі Радіо Свобода.

"Загалом на сьогодні повідомлено про підозру або спрямовано до суду – це 22 особи, які слідство на підставі зібраних доказів вважає тими особами, які організували – це підозри колишньому президенту, колишньому голові РНБО, його заступнику, керівнику Міністерства внутрішніх справ, Київської міліції, і виконавців – це командиру "Беркуту" і безпосередньо бійцям", - розказав Горбатюк.

"А також, як відомо, обвинувальний акт знаходиться в суді стосовно колишнього голови КМДА Попова щодо пособництва в організації розгону", – додав він.

Однак, за його словами, не можна стверджувати, хто саме вчинив злочин, оскільки вироків по жодному з цих епізодів немає.

Тривалий час в слідства була проблема зі встановленням безпосередньо виконавців цих злочинів. За останній рік ситуація змінилась і два бійця "Беркуту" були ідентифіковані, зібрані докази і обвинувальні акти стосовно них направлені до суду.

При цьому деякі з підозрюваних продовжують обіймати свої посади.

"І ще на сьогоднішній час є у нас командир взводу, якому повідомлено про підозру, і слідство теж йде до завершення, але слід відзначити, що ця особа, як була командиром взводу, так і залишається", – говорить Горбатюк.

Окрім того, за його словами, судами ці справи не розглядаються, і жодних гарантій того, що підозрювані не втечуть з України немає.

"Суди не обирають їм запобіжні заходи, тримання під вартою. Але їм наразі нема чого боятися, тому що тривалий розгляд справ залишається безрезультатним", - сказав він.

Раніше Горбатюк повідомляв, що підозру у справах щодо подій на Майдані загалом у  2013 і 2014 роках оголосили 380 особам. Суди визнали винними у вчинені злочинів 48 осіб.

Теми: МайданГенпрокуратурасуд
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