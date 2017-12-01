РосЗМІ повідомляють, що Путін хоче виборів "без скандалів"

Російські чиновники розповідають, що Кремль поставив перед владою на місцях завдання провести вибори 2018 року без скандалів і порушень.

"Завдання поставив особисто Володимир Путін", – заявив РБК один із федеральних чиновників.



Цю установку дано повноважним представництвам, силовим структурам, губернаторам, керівникам регіональних виборчих комісій, розповів федеральний чиновник і підтвердили інший федеральний чиновник і співрозмовник, близький до керівництва одного з регіонів.



"Ключових завдань три: вибори повинні бути відкриті, легітимні і без скандалів. Всі незаконні технології мають припинятися, винні в їх використанні будуть жорстко покарані", – розповів один із федеральних чиновників.



Якщо будуть ознаки, що "хтось намагається нагнати результат", то з такими стануть "безжально прощатися", запевняє співрозмовник РБК.



Після єдиного дня голосування 10 вересня 2017 року було порушено низку кримінальних справ щодо порушень на виборах, нагадує інший федеральний чиновник. Справи буде доведено до кінця, стверджує він.