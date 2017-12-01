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Кримський правозахисник заявив про тортури з боку ФСБ

П'ятниця, 1 грудня 2017, 23:01
Кримський правозахисник заявив про тортури з боку ФСБ

Кримський правозахисник Юнус Машаріпов заявив про тортури з боку співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Машаріпов заявив, що в управлінні ФСБ в Ялті його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Він розповів, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, "повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, інвалідів, пенсіонерів".

Після цього Машаріпова, за його словами, почали бити і катувати електричним струмом. Правозахисник стверджує, що йому довелося обмовити себе. У свідченнях, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був "агентом СБУ і виконував його завдання".

Проти правозахисника порушили кримінальну справу за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою.

Раніше Машаріпов заявив, що 27 вересня 2017 року невідомі напали на нього, побили, а потім доставили в будівлю управління ФСБ в Ялті. 27 вересня він був заарештований Ялтинським міським судом на два місяці за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою. Під час засідання суду правозахисник заявляв про тортури, однак реакції суду не було. Від надання свідчень Машаріпов відмовився.

"На даний момент співробітники ФСБ загрожують мені розправою, доправленням у психлікарню на все життя через те, що за статтею 51 я відмовився від даних мною показань внаслідок тортур", – підкреслив обвинувачений.

У своїй заяві Машаріпов попросив президента України Петра Порошенка захистити його і зробити все можливе для його звільнення. Таку ж заяву було направлено на ім’я керівника управління ФСБ Росії по анексованому Криму Віктора Палагіна. Реакція відомства на даний момент невідома.

Теми: Кримкримські татариРосіяФСБ
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