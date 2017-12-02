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Генштаб: ЗСУ не звільняли Травневе і Гладосове - "вони і так були наші"

Субота, 2 грудня 2017, 05:15

Села Травневе і Гладосове Донецької області розташовувались на підконтрольній Україні території, тому "їх ніхто не звільняв".

Про це в ефірі "Громадського" заявив офіцер Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин. 

"Травневе і Гладосове розташовувались на підконтрольній Україні території. Їх ніхто не звільняв", - наголосив офіцер.

"Нема ніякої "сірої зони". Відстань від одних траншей до інших - це і є так звана сіра зона, вона ніде не обумовлена", - також підкреслив Волошин.

"Відбулось, я вам поясню що. Наші підрозділи ЗСУ, згідно Мінських домовленостей, можуть на підконтрольній собі території проводити будь які дії щодо зміни тактичного положення, щодо передислокації одних та інших підрозділів", - додав він.

Як відомо, 25 листопада у штабі АТО заявили про звільнення українськими військовими двох населених пунктів у Донецькій області.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенштабАТОДонбас
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