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Доба в АТО: 26 обстрілів, 1 боєць ЗСУ травмований

Субота, 2 грудня 2017, 05:41
Доба в АТО: 26 обстрілів, 1 боєць ЗСУ травмований

За минулу добу, 1 грудня, бойовики 26 разів порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби", - йдеться у заяві.

Луганський напрямок залишається епіцентром збройного протистояння.

Понад три години ворог безперервно вів вогонь з усього арсеналу піхотного озброєння по оборонних укріпленнях Луганського, що на Світлодарській дузі. Тут же застосовував БМП та кожні три-чотири хвилини випускав по наших захисниках міни різних калібрів.

З мінометів калібру 120 та 82 міліметри були обстріляні українські опорні пункти на підступах до Троїцького і Новотошківського.

З гранатометів і стрілецької зброї загарбники порушували перемир’я біля Зайцевого та Кримського.

На Донецькому напрямку декілька разів з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наших воїнів у передмісті Мар’їнки.

Поблизу Авдіївки, Кам’янки, Березового, Невельського та Водяного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Теми: АТОДонбас
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