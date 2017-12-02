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ЄС вивів з-під санкцій російське паливо, необхідне для польоту на Марс

Субота, 2 грудня 2017, 11:31
ЄС вивів з-під санкцій російське паливо, необхідне для польоту на Марс

Євросоюз виключив зі списку санкцій проти РФ операції із закупівлі або продажу ракетного палива гідразин, необхідного для спільного російсько-європейського проекту ExoMars.

Відповідне рішення від 30 листопада опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Заборона відтепер не застосовуються для надання прямо чи опосередковано технічної допомоги, фінансування чи фінансової допомоги, пов'язаної з продажем, постачанням, передачею або експортом та імпортом, придбанням або транспортуванням гідразину у концентраціях 70% та більше.

Однак операції з гідразином дозволені за умови, що він призначений для випробування та польотів модуля ExoMars в рамках місії ExoMars 2020 у кількості, яка розраховується відповідно до потреб кожного етапу цієї місії, що не перевищує 5000 кг протягом усього терміну дії місії або для польоту перевізника модуля ExoMars, у кількості, яка розраховується відповідно до потреб польоту, що не перевищує 300 кг.

"Положення щодо технічної допомоги, фінансування або фінансової допомоги, пов'язаної з зазначеними вище операціями, підлягають попередньому схваленню компетентних органів. Заявники на отримання дозволу надають компетентним органам всю необхідну інформацію. Компетентні органи інформують Євроомісію про всі надані дозволи", - йдеться у рішенні.

Рішення було опубліковано 1 грудня і набуло чинності сьогодні.

Європейська правда

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Теми: ЄСРосіясанкції
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