Синоптики попередили про погіршення погоди

До кінця доби 2 грудня у Києві - сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву висотою 4-6 см, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр, у Київській області до кінця доби - сильний дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

На Прикарпатті - сильний сніг, у північних, центральних, Одеській областях - сильний дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

2-3 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека 3 рівня.

У неділю, 3 грудня, у західних регіонах та на півночі України очікується сніг, у центральних та південних областях - мокрий сніг, дощ, без опадів - на крайньому сході.

Українська правда