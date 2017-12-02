В МВС пояснили, за що заарештували власника "Житомирської кондфабрики"

Печерський райсуд Києва заарештував бізнесмена, власника "Житомирської кондитерської фабрики" Ігоря Бойко на два місяці з альтернативою застави.

Про це заявив його партнер Денис Долинський в ефірі телеканалу "112 Україна".

Долинський також заявив, що конвоїри побили Бойка в залі суду.

"Це все було зроблено на замовлення депутата Сергія Пашинського, міністра юстиції Павла Петренка, за допомогою Арсена Авакова, які шантажують Бойка, щоб він забрав з міжнародного арбітражу позов, за яким він звернувся, щоб засудити Україну за експропріацію його бізнесу", - заявив Долинський.

У свою чергу речник МВС Артем Шевченко підтвердив, що 1 грудня суд обрав Бойку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн, після чого підозрюваного було етаповано до СІЗО.

За його словами, про підозру Бойку було повідомлено ще 8 листопада поточного року.

"Дорогою (до СІЗО) у нього на обличчі з'явилося невелике, але видиме ушкодження. Первинне опитування поліцейських, які конвоювали його, говорить про те, що вони не застосовували насильства до підозрюваного. Буде проведено службову перевірку з цього приводу", - повідомив Шевченко.

Він допустив, що з огляду на "провокаційну поведінку підозрюваного під час судового розгляду, це тілесне ушкодження могло бути спровоковане самим підозрюваним для того, щоб продовжити провокування конфліктів, як це він робив під час судового розгляду".

Шевченко повідомив, що у 2010 році підозрюваний - громадянин США і одночасно РФ - шляхом рейдерських дій заволодів майном фабрики, позбавивши права власності свого партнера - теж громадянина США.

"Саме за ці дії його зараз і притягують до кримінальної відповідальності", - заявив Шевченко.

Коментуючи заяви Бойка про причетність до його затримання Пашинського і Петренка, він заявив: "Можу прокоментувати лише як спробу його особисто і його невеликої групи підтримки уникнути відповідальності, перекладаючи її на чиновників і спроби виставити себе в ролі жертви".

У прес-службі Бойка заявили, що він оголосив голодування на знак протесту проти незаконного арешту і побиття.

Також повідомляється, що після оголошення рішення суду адвокатів до нього не допустили.

"У Печерському управлінні поліції не могли повідомити адвокатам Бойка, де перебуває їхній підзахисний. Пенітенціарна служба повідомила, що не прийняла доставленого Бойка у Лук'янівське СІЗО, оскільки він мав явні сліди побиття", - зазначили у прес-службі.

Згодом стало відомо, що Бойко перебуває в лікарні.

Бойка заарештували на 2 місяці. Його адвокати заявляють про побиття підзахисного правоохоронцями.

Як відомо, між власником ЗАТ "Житомирські ласощі" Юрієм Лещинським і власником "Житомирська кондитерська фабрика" Ігорем Бойком протистояння за права власності загострилося у 2015 році, коли акціонери "ЖЛ", посилаючись на постанову ВАСУ від 23 грудня 2015 року, заявили про неможливість потрапити на фабрику.

При цьому нардепа Сергія Пашинського і його компаньйона Сергія Тищенка у "ЖЛ" звинуватили у рейдерському захопленні.

Згодом Пашинський висловився на підтримку Лещинського, заявивши, що вважає його швейцарську "Delta Capital" законним акціонером ЗАТ "Житомирські ласощі".

На початку 2017 року Бойко подав позов до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі до держави Україна.

У серпні слідче управління Нацполіціі завершило досудове розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього глави правління "Житомирської кондитерської фабрики" у незаконному продажі 5,3 млн акцій інвестора на 2,5 млн грн.

"Інтерфакс-Україна"