Бойовики обстріляли житлові квартали Верхньоторецького, Мар’їнки та Авдіївки

НЗФ ОРДО обстріляли житлові квартали Мар'їнки, Верхньоторецького та Авдіївки.

Про це йдеться у повідомленнях української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО в facebook.

Так, згідно із повідомленнями, 1-го грудня близько 19.00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Мар'їнка (Донецької області), під вогонь противника потрапили житлові квартали цього населеного пункту.

Будинки місцевих мешканців були обстріляні із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометами калібру 82 мм, а також озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Боєприпаси влучили у район житлових будинків по вулицях Шевченко і Жовтневої. Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 житлових будинків. Мешканці не постраждали.

2-го грудня 2017 року, близько 12.00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Верхньоторецьке, під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали населеного пункту.

Внаслідок обстрілу, біля житлового будинку по вулиці Першотравнева, 34 було поранено жінку. Постраждалу доправили до Торецької міської лікарні.

Також 2 грудня близько 14:00 години під час обстрілу позицій підрозділів АТО, під вогонь станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї НЗФ ОРДО потрапили житлові будинки населеного пункту Авдіївка. Внаслідок влучень пошкоджено житловий будинок по вулиці Спортивна, 1-г.

"Такі дії НЗФ ОРДО, що наражають на небезпеку життя та здоров’я цивільного населення, не сприяють дотриманню режиму припинення вогню та створюють ризики подальшого загострення конфлікту", - зазначають українські військові.

Українська сторона СЦКК наголошує, що підрозділи Збройних Сил України неухильно дотримуються режиму припинення вогню під час "шкільного" перемир’я та не піддаються на провокації противника.