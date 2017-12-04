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Активісти назвали умови зняття блокади телеканалу NewsOne

Понеділок, 4 грудня 2017, 02:56
Активісти назвали умови зняття блокади телеканалу NewsOne

Активісти, які у неділю, 3 грудня, заблокували один з в'їздів до офісу телеканалу NesOne, пообіцяли зняти блокаду після виконання ряду вимог.

Про це повідомляє dt.ua.

Учасники блокування заявили, що власник телеканалу, народний депутат Євген Мураєв, повинен "покаятися за сепаратистські висловлювання".

Крім того, вони вимагають звільнити "найватніших" ведучих і змінити редакційну політику каналу з "ватної прокремлівської" на "патріотичну проукраїнську".

"До тих пір, поки цього не відбудеться, наша мирна акція продовжуватиметься", - заявив активіст Олексій Середюк.

Сердюк додав, що канал блокують ветерани АТО і представники різних громадських організацій.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsOne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу". Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІКиїв
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