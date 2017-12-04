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Президент Венесуели заявив про створення криптовалюти Petro

Понеділок, 4 грудня 2017, 03:50

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про створення венесуельської криптовалюти Petro.

Про це повідомляє Reuters.

"Я глибоко вивчив цю тему і хочу оголосити, що Венесуела створить криптовалюту Petro. Вона буде забезпечуватися запасами природних ресурсів, нафти, золота і алмазів", - підкреслив Мадуро.

Політик переконаний, що криптовалюта допоможе країні пробити "блокаду" американських санкцій та подолати наслідки соціально-економічної кризи.

За інформацією Reuters, національна валюта Венесуели - болівар - за останній місяць впала на 57%.

Як відомо, раніше Мінфін США запровадив нові санкції проти 10 нинішніх та колишніх урядовців режиму Мадуро.

"Українська правда" у Threads

Теми: валюта
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