Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Януковича приніс до суду бруківку і бейсбольні бити

Понеділок, 4 грудня 2017, 12:53

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бруківку, бейсбольні бити і пляшки з нібито "коктейлями Молотова".

Про це повідомила кореспондент каналу "112 Україна", коли суд оголосив перерву.

Прокурори, які просять суд про спеціальне досудове розслідування у справі про розстріл учасників Майдану, викликали поліцію до зали суду.

Сердюк приніс бруківку, бейсбольні бити і "коктейлі Молотова", щоб провести "експеримент" і продемонструвати суду, що протест на Майдані мирним не був.

 
Адвокат Януковича приніс до суду "коктейлі Молотова"
Скрін-шо

Прокурори заявили, що це порушення в судовому засіданні, а дані речі можуть становити загрозу і чинити тиск на суд.

Вони також наголосили, що бруківка і бити – не ті, що були на Майдані у 2014 році.

 
Поліція встановить склад речовини у пляшках

Станом на 13:45 у суді працює поліція. Слідчі будуть вилучати предмети, які приніс Сердюк, і встановлювати склад речовини у пляшках.

Якщо справу кваліфікують як адміністративну – то адвокату можуть присудити штраф, а якщо як кримінальну – то й позбавлення волі до 3 років

У понеділок суд досліджував відеодокази Януковича, який проходить у справі як підозрюваний.

Адвокати наполягають, що підозру екс-президенту не вручали, і наполягають на відеовключенні Януковича.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МайдансудЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: