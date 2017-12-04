Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість українців не вірять в успіх реформ і винуватять чиновників

Понеділок, 4 грудня 2017, 14:09

Переважна більшість українців не вірить в успішність реформ: 27% уже не вірять, проте частка надії ще є, а 40% не вірять зовсім.

Про це свідчить опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 23 жовтня до 5 листопада.

Переконані в успіху реформ лише 5%, ще 22% загалом мають віру, проте з певними сумнівами.

А число зневірених росте: минулого року зовсім зневірених було 28%.

Оцінка реформ громадянами й експертами РПР
Оцінка реформ громадянами й експертами РПР

Тепер 41% населення вважає, що взагалі не було зроблено нічого, ще 35% – що зроблено 10% необхідного, 10% – що не більше третини, 0,5% – що не більше половини, і лише 0,4% відповіли, що більшу частину необхідних реформ уже зроблено. 

На думку громадян, найбільший спротив реформам чинять бюрократія, чиновники (35%) та олігархи (34%). 29% опитаних вважають гальмом реформ уряд, ще 25,7% президента.

Водночас, як на рушія реформ 30% українців покладаються на уряд, 28,5% на президента, 27% на населення, 26% на громадські організації й волонтерів, ще 17% на країни Заходу.

Порівняно з минулим роком дещо більше надій населення стало покладати на себе, громадські організації й волонтерів і дещо менше – на Захід.

 

При цьому менше третини українців (28%) готові терпіти подальше зниження рівня власного життя заради кінцевого успіху реформ (із них 21% готові терпіти не більше року). 37% не можуть терпіти далі, бо їхнє матеріальне становище нестерпне вже зараз, а 30% – бо не вірять в успіх реформ (порівняно з минулим роком ця зневіра зросла на 10%). 

63% вважають, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг: освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки. Не згодні з цим 24%. Ще 20% вважають, що потрібно мінімізувати роль держави, зменшуючи податки для людей, які здатні самі забезпечити освіту, медицину, пенсію.

Ієрархія найважливіших для українців реформ вже три роки поспіль залишається стабільною, констатують соціологи. Найважливіші: антикорупційна реформа (60%), реформа сфери охорони здоров’я (44%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (36%), реформа органів правопорядку (34%), люстрація чиновників (21%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (20%).

Відносно успішними з них визнали лише пенсійну реформу (9%), освітню реформу (5%) та реформування армії (5%). Жодної успішної реформи не зазначили 77% населення. 

 

Пріоритети громадян та експертів РПР щодо реформ  

Водночас українці погано інформовані навіть про ті реформи, які нещодавно ухвалено: добре знають про освітню реформу 8%, медичну – 9%, пенсійну – 11%; знають деякі положення, відповідно, 39%, 44% і 47%; решта або "щось про це чули", або не знають нічого.

Повністю підтримують освітню реформу 11%, медичну – 8%, пенсійну – 8,5%, підтримують деякі положення – відповідно, 39%, 39% і 39%. Не підтримують зовсім найбільше медичну реформу – 41% та пенсійну – 39%. Освітню реформу не підтримують 29%.

Соціологи опитували 1614 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Паралельно питали про реформи й експертів "Реанімаційного пакету реформ".

Що думають про реформи в РПР
Що думають про реформи в РПР

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
соціологія
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: