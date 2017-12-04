НАБУ взялося за коштовну нерухомість Льовочкіна в Україні та Франції – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро хоче перевірити законність придбання заступником голови фракції "Опозиційний блок" Сергієм Льовочкіним 11 га землі під Києвом та будинку у Франції.

Про це повідомляє "Слово і діло".

За інформацією видання, детектив НАБУ подав клопотання до суду с проханням надати доступ до низки договорів про купівлю землі Льовочкіним в Обухові та Обухівському районі Київської області загальною площею понад 11 га, оскільки вважає, що її придбання не відповідає доходам депутата.

Як зазначається, в цьому клопотанні є також інформація про те, що нардеп вказав у своїй декларації придбання будинку площею 1 056 кв. м у Франції, в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра за більш ніж 40 мільйонів євро. В законності його придбання НАБУ теж сумнівається.

Зокрема, за інформацією "Слова і діла", детектив попросив надати доступ до договорів про купівлю землі з метою підтвердження або спростування можливих фактів незаконного збагачення внаслідок придбання у власність вищевказаної нерухомості.

Як з'ясувала "Українська правда" в декларації Льовочкіна за 2016 рік дійсно вказаний будинок на 1056 квадратів і земельна ділянка площею 9 387 кв. м, розташовані у Франції. Обидва об'єкти придбані 16 липня 2012 року. Ціна і точне місце розташування не вказуються.

Крім того, у документі записані 3 земельні ділянки на 2700, 862 і 700 кв. м, а також будинок на 862 квадрати в Козині Обухівського району. Вартість цієї нерухомості теж не вказана.

В Антикорупційному бюро пообіцяли УП прокоментувати ситуацію найближчим часом.

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ активно розслідує кримінальне провадження щодо Сергія Льовочкіна. Згідно заяви МВС, під час розслідування встановлено, що Льовочкін та Дмитро Фірташ, яким підконтрольне GDF MEDIA LIMITED, у 2015 році здійснили перерахування 100 мільйонів доларів на користь ВАТ "Перший канал" (Російська Федерація) в якості оплати за удаваний правочин з придбання 29 відсотків акцій ПрАТ "Телеканал Інтер".

За даними МВС, під час розслідування також отримана інформація про те, що Льовочкін через підконтрольні йому офшорні компанії легалізував частину здобутих злочинним способом коштів шляхом придбання численних об’єктів нерухомості у різних країнах світу.