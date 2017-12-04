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З початку року на Донбасі було 300 тисяч порушень тиші – Хуг

Понеділок, 4 грудня 2017, 16:11

З початку 2017 року понад 400 мирних жителів загинули або отримали поранення внаслідок бойових дій на сході України.

Про це на брифінгу 4 грудня заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг.

"Цього року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 300 тисяч порушень режиму припинення вогню. Неминуче, що за таких умов цивільне населення гине або отримує поранення. На сьогодні СММ підтвердила більше 400 жертв серед цивільного населення – сюди входять дані щодо загиблих і поранених", - сказав він.

Хуг наголосив, що за це ніхто не поніс покарання.

"Зона безпеки – це район без усіляких небезпек, однак сьогодні це найнебезпечніша ділянка в України. А там живуть тисячі жителів", - сказав Хуг.  

Він також додав, що сторони не можуть забезпечити безпеки місії ОБСЄ.  

"Минулого понеділка, перебуваючи лише за 3 км на південний схід від підконтрольного так званій "ЛНР" села Довге цивільні неозброєні спостерігачі місії запускали безпілотний літальний апарат, про що повідомляли заздалегідь. Понад 100 пострілів здійснили з стрілецької зброї з відстані 500 м від патруля СММ – вони були націлені саме на безпілотник", - сказав Хуг.

Він додав, що про інцидент поінформували СЦКК, однак, місія так і не отримала відповіді, чи були вжиті заходи впливу до причетних до цього.

За словами Хуга, спостерігачі, попри мандат місії і Мінські домовленості, не можуть вільно пересуватися територією, за якою ведуть спостереження.  

"Сторони хочуть все і відразу, але як можна вимагати, щоб ми здійснювали моніторинг і водночас не надавати нам доступ?", - сказав Хуг.  

Ірина Балачук, УП
Теми: ДонбасОБСЄ
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