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Народний депутат хоче купити канал “Еспресо” – Княжицький

Понеділок, 4 грудня 2017, 16:54
Народний депутат хоче купити канал “Еспресо” – Княжицький

Народний депутат та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити телеканал "Еспресо".

Про це в ефірі телеканалу ZIK 3 грудня заявив засновник каналу, народний депутат Микола Княжицький.

"Він хоче купити наш канал. І, думаю, що станеться це і що він його придбає", - сказав засновник каналу.

Княжицький також зазначив, що наразі телеканал є прибутковим, зокрема, завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

"Українська правда" намагається отримати коментару Жеваго з цього приводу.

Телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

У серпні цього року співвласниками телеканалу "Еспресо" стали екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, дружина глави МВС Інна Авакова та дружина засновника каналу Лариса Княжицька.

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